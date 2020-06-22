Бобана Момчилович-Величкович скончалась от тяжелой непродолжительной болезни.

Сербская чемпионка мира по стрельбе умерла в 30 лет. Об этом сообщила государственная федерация стрелкового спорта. Они рассказали, что Бобана Момчилович-Величкович скончалась после серьезной, но непродолжительной болезни. Она умерла спустя несколько недель после родов. О смерти спортсменки стало известно 21 июня.

Напомним, что Бобана Момчилович-Величкович занималась стрельбой из пневматического пистолета. В 2014 году она выиграла золото на ЧМ мира в командной стрельбе на дистанцию в 10 метров. Среди ее профессиональных наград: восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды первенства Европы. Бобана участвовала в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Британский мотогонщик Бен Годфри погиб во время соревнований.

Фото: bobana.velickovic

Видео: Youtube/Al Jazeera Balkans