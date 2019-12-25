Спортсмену было 25 лет.

Британский мотогонщик Бен Годфри погиб во время соревнований. Об этом сообщили журналисты из The Sun. Они объяснили, что спортсмен скончался после автомобильной аварии, произошедшей в рамках турнира No Limits Trackdays. Ему было 25 лет.

О гибели гонщика стало известно 21 июня. Очевидцы рассказали, что Годфри столкнулся на трассе с другим спортсменом. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему немедленно была оказана медицинская помощь, но это не спасло жизнь великобританцу. Второй участник ДТП также серьезно пострадал. Ему удалось выжить. Сейчас он госпитализирован.

Напомним, что старт No Limits Trackdays состоялся в пригороде Лестера. Годфри выступал в рамках британской серии мотогонок в классе "Супербайк".

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Фото: Twitter/bikesportnews

