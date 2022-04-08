Сербия запросит РФ и НАТО по инциденту с истребителем, летевшим под гражданским лайнером

Президент Вучич рассказал, что боевой самолет ниже на километр летел от рейса Air Serbia.

Сербия запросит Россию и НАТО по инциденту с истребителем, летевшим под гражданским лайнером. Соответствующее заявление в эфире местного национального телевидения сделал президент республики Александр Вучич. Политик полагает, что предположительно еще шестого апреля боевая авиация Североатлантического военного альянса находилась в воздушном пространстве РФ, но при этом использовала пассажирский лайнер от Air Serbia как прикрытие.

Государство направит запрос о дополнительной информации от русских, но мы также будем требовать от НАТО информацию. И посмотрим, кто умничает и истребителями создает угрозу гражданской авиации. Может, это случайность, было бы хорошо, чтобы нам об этом сказали. Александр Вучич, президент Сербии

Политик добавил, что власти страны располагают точными сведениями о том, что появился натовский самолет. В ходе выступления Александр Вучич зачитал зрителям доклад сербского пилота, который управлял гражданским самолетом, летевшим по рейсу "Москва - Белград". В тексте говорилось о том, что около государственной границы РФ и Латвии служба контроля полета России предупредила Сербию о том, что в небе находится некий военный самолет. Сотрудники попросили визуально опознать борт и передать им сведения. Оказалось, что речь шла об истребителе "Фантом-15" или "Еврофайтер" серого цвета. Вучич предположил, что самолет НАТО летел всего на километр ниже, он летел "в нашем направлении" слева направо, примерно на высоте в 2-2,5 тысячи футов (610-762 метров) по собственному курсу.

Вучич: Сербия голосовала за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций".

Фото и видео: YouTube / RTS Sajt - Zvanični kanal