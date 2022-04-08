Вучич: Сербия голосовала за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций

Президент объяснил, что ЕС шантажирует Белград.

Президент Александр Вучич рассказал о том, что Сербия голосовала за выход России из СПЧ (Совета по правам человека) ООН из-за угрозы введения против Белграда западных санкций. Такое поведение политик счел давлением и шантажом. Изначально делегаты страны намеревались воздержаться во время голосования от принятия резолюции. Соответствующее заявление в интервью национального телевидения сделал глава государства. Он напомнил зрителям, что в скором времени Сербия не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за ограничений ЕС против компании НИС.

Никто не сказал "ты не можешь быть президентом", не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию. Сейчас идет решение судьбы Сербии, исключат ли нас из пакета санкций на нефть, именно сегодня. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич напомнил, что Сербия остается единственной европейской страной, которая не ввела против РФ санкции. Вучич также прокомментировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он уточнил, что общался с российским лидером по вопросам газа, НИСа, нефти. По мнению политика, лидер РФ был корректный и добрым в общении. Вучича информировали по ситуации на Украине и конкретно о произошедшем в Буче Киевской области.

Вучич: Сербии угрожает введение жестких санкций и прекращение пути в ЕС за отношения с РФ.

Фото и видео: YouTube / RTS Sajt - Zvanični kanal