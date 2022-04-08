Президент Сербии напомнил о стремлении Белграда стать нейтральным.

Александр Вучич: Сербии угрожает введение жестких санкций и прекращение пути в ЕС за отношения с РФ и поддержки Москвы. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на национальном телевидении президент страны. В частности, политик подчеркнул, что с 15 числа страна не сможет ни откуда ввозить нефть, так как мажоритарный собственный местной компании НИС ("Нефтяная индустрия Сербии") - это российский "Газпромнефть".

Хочу, чтобы люди понимали, над нами висит в любой момент, как сегодня хорватские СМИ сообщили, "ядерный удар" по Сербии. Когда они говорят "ядерный удар", они имеют в виду не настоящий удар ядерными ракетами, а санкции против Сербии и остановку европейского пути Сербии. Александр Вучич, президент Сербии

Лидер страны напомнил о том, что Белград выбрал для себя путь военного нейтралитета, а также политического нейтралитета, но при этом находится на пути евроинтеграции. Вучич добавил, что пока европейский путь все еще движется, Сербии не удастся стать политически нейтральным государством, но военный нейтралитет власти намерены "беречь".

Вучич объявил о победе на президентских выборах в Сербии.

Фото и видео: YouTube / RTS Sajt - Zvanični kanal