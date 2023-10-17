Сербия всегда поддерживает политику одного Китая, заявил Вучич

Александр Вучич рассказал в своем визите на саммит "Пояс и путь".

Сербия является единственной страной в европейском регионе, которая всегда, даже под внешнеполитическим давлением, поддерживала политику одного Китая. Соответствующее заявление глава государства Александр Вучич сделал во время выступления перед журналистами после того, как завершились его двусторонние контакты с китайским председателем Си Цзиньпином. Сейчас иностранный политик находится в КНР для участия в саммите "Пояс и путь".

Сербия никогда не присоединялась к декларациям, критикующим и осуждающим КНР по какому-либо вопросу. И по вопросу Гонконга, Тибета, Синцзяна, Тайваня или любого другого, мы всегда были на стороне КНР, политики одного Китая и так это и останется. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич призвал начать строительство Единого диспетчерского центра с РЖД.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић