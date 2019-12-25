Президент Вучич снова не поддержал резолюцию саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы в Киеве.

Президент Сербии Александр Вучич не стал подписывать антироссийскую декларацию по результатам проведенного пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который состоялся на территории Киева в среду, 15 июля. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из газеты "Политика". В издании уточнили, что на мероприятии присутствовал официальный представитель Белграда. Он не стал подписывать совместный документ с другими участниками встречи. Таким образом Сербия является сейчас единственным государством-участником саммита, не поддержавшим декларацию. В СМИ пояснили, что текст содержал в себе призывы к ужесточению антироссийских санкций, лозунги о продолжении военной и финансовой поддержки ВСУ со стороны международных союзников и содействии евроатлантической интеграции Украины в региональное сообщество.

Напомним, что в 2025 году Александр Вучич принял участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа". Мероприятие проводилось в городе Одессе. В том году политический лидер также отказался подписывать антироссийскую декларацию по итогам мероприятия.

Вучич сообщил о планах объявить отставку до осени.

Фото: YouTube / Александар Вучић