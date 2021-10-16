Александр Вучич надеется присоединиться с венгерско-российскому энергетическому проекту.

Александр Вучич заявил, что Сербия намерена предложить Будапешту свое участие в проекте АЭС "Пакш-2". Такое заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала Prva. Политик напомнил, что страна планирует принять участие в энергетическом проекта примерно на 5-10%.

Попытаемся поговорить с венграми, он сейчас строят с русскими АЭС "Пакш". Я предложу, что мы будем участвовать в этом с 5 или 10%, это между €500 млн и €1 млрд, чтобы мы могли использовать часть этой электроэнергии. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что два новых венгерских энергоблока на АЭС "Пакш" будут запущены в эксплуатацию уже в 2028-2029 годах. АЭС "Пакш" создан по советскому проекту. Сейчас на данном объекте работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440.

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