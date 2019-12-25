Александр Вучич рассказал о давлении со стороны ЕС в вопросе энергетических поставок.

Сербия будет искать альтернативу российской нефти из-за санкций. Соответствующее заявление сделал глава государства Александр Вучич, выступая перед местными журналистами на совместном брифинге с премьер-министром Аной Брнабич. Политик пояснил, что ранее Брюссель ввел ограничения на энергетические поставки российской нефти, отправляющиеся танкерами. Данную проблему лидер страны считает стратегически достаточно сложной, так как сейчас Белград близок к самой низкой стоимости нефтепродуктов на заправках во всем регионе.

…Две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии. Ее нефтеперерабываюший завод в Панчево работает на 100% мощности… Александр Вучич, президент Сербии

Власти Сербии ищут выход из сложившейся ситуации, а также работают над новыми хранилищами ресурсов, которые берутся от частных структур. В первую очередь Белград находит финансирование для 200 тысяч тонн дизеля при помощи британской компании. Александр Вучич напомнил СМИ о том, что в страну нефть может поступать только по Адриатическому нефтепроводу (трубопровод JANAF расположен в Хорватии).

Вучич: часть ЕС находится в состоянии войны с Россией.

Фото: YouTube / Александар Вучић

