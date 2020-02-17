Он также предрек смену правящей власти после 2024 года.

Олег Сенцов предрек дестабилизацию и конфликты в России. Это произойдет после 2024 года, когда завершатся президентские выборы в стране. По мнению украинского режиссера, страну может ждать "ситуация с дворцовым переворотом". Об этом спикер заявил в интервью изданию "Украинская правда".

Эти вещи происходят всегда неожиданно, но они всегда возможны и предсказуемы прокомментировал иностранец

Он не исключает плана с революцией, которая приведет к смене власти в государстве. Сейчас такие сценарии представляются невозможными. Однако стоит помнить о событиях февраля 1917 года и августа 1991 года. Сенцов добавил, что если дестабилизация произойдет, то Украине нужно будет заручиться поддержкой западных партнеров. Киев займет жесткую позицию по непризнанию новой власти без возврата территорий. При Путине же Украине не стоит ждать возвращения Крыма.

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Видео: YouTube/UATV Russian, Факти ICTV, RU DELFI Литва, ТСН