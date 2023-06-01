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Сенатор призвал создать альтернативную FIDE шахматную федерацию

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Сергей Карякин напомнил об отказе принимать россиян к участию в Международной шахматной олимпиаде.

Российский сенатор от крымского парламента, гроссмейстер Сергей Карякин заявил в интервью журналистам "РИА Новостей" о необходимости сформировать альтернативную шахматную федерацию по аналогии с FIDE. Эксперт заметил, что сделать это можно, например, в рамках стран-участниц БРИКС.

Это мое личное мнение, неофициальная позиция, но я считаю, что мы все равно придем к тому, что должны быть созданы альтернативные структуры, например под эгидой БРИКС или под эгидой каких-то дружественных стран.

Сергей Карякин, гроссмейстер

Гроссмейстер напомнил, что Россия уже второй раз оказалась не допущена до Международной шахматной олимпиады. По его словам, наших спортсменов уже не ждут на международной арене, а российские представители считаются изгоями. Карякин не видит тенденций к тому, чтобы подобная русофобия ослабевала, поэтому он призывает страну найти пути для развития отрасли независимо от FIDE.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: fide, сергей карякин, шахматная федерация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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