В Петербурге задержали президента шахматного клуба за избиение подчиненного доской

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

В Петербурге задержали президента шахматного клуба "Петровская ладья" за избиение подчиненного доской. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в ночь на 20 июля. По предварительной информации, в помещении клуба распивали алкоголь президент Александр Волков и преподаватель Сергей Видякин по случаю Дня шахмат. Между двумя мужчинами начался конфликт после того, как преподаватель попросил повышения в должности, но получил в ответ отказ. После небольшой стычки Волков схватил шахматную доску и нанес удар пожилому мужчине.

Видякин попал в Мариинскую больницу с травмами головы, груди и туловища. Президента клуба задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Ранее мы сообщали, что водитель иномарки нанес ножевые ранения трем мужчинам на проспекте Культуры.

Фото: Piter.tv