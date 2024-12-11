Кремль рассказал о позитивных подвижках в отношениях с руководителями мировых спортивных организаций.

Решение Международной шахматной федерации о допуске российских шахматистов в возрасте до 18 лет к командным турнирам является хорошим шагом вперед. Такое мнение 24 января высказал в интервью журналистам информационного агентства ТАСС официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал решение, о котором FIDE объявило в пятницу. Известно, что молодые спортсмены из РФ и Белоруссии с ограниченными возможностями по здоровью смогут принять участие в состязаниях в нейтральном статусе

Это хороший шаг вперед. Безусловно, нашим молодым шахматистам это даст возможность участвовать в важных соревнованиях, повышать уровень своего мастерства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Однако 16 марта совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой данной организации.

Кремлю важно как можно скорее возобновить переговоры с США по контролю над вооружениями.

Фото и видео: Telegram / ТАСС