Кремлю важно как можно скорее возобновить переговоры с США по контролю над вооружениями

Дмитрий Песков оценил слова Дональда Трампа о почти заключенной сделке между РФ и США.

Москве и Вашингтону необходимо как можно скорее возобновлять двусторонние переговоры по вопросу контроля над вооружениями. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отреагировал на слова американского президента-республиканца Дональда Трампа. Ранее иностранный политик упоминал о том, что в конце своего первого срока в Белом доме был близок к тому, чтобы заключить с российским руководством соглашение по сокращению ядерных арсеналов. Журналисты узнали мнение главы США о том, готова ли Россия сейчас снова начать обсуждение этой проблемы в контексте общих вопросов по безопасности.

США завершили свое участие и фактически подорвали существование этой договорно-правовой базы, поэтому в интересах всего мира и народов наших стран мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать переговорный процесс. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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