Дмитрий Песков не видит связи начала конфликта с Киевом и нефтью.

Украинский кризис происходит из-за угрозы, существующей для национальной безопасности России, а также в связи с полным отказом стран коллективного Запада прислушиваться к озабоченностям Кремля. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отреагировал на слова американского президента-республиканца Дональда Трампа. Ранее лидер Белого дома в интервью журналистам телеканала Fox News сообщил о том, что региональный конфликт может быть завершен тем, что США снизят стоимость нефти на мировых рынках. По словам Трампа, в этом случае у Москвы не будет денег на противостояние Киеву.

Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности РФ, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что США "вели бизнес" во время Второй мировой войны.

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