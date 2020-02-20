Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий

Он призвал не сравнивать пенсию со "звездными" гонорарами.

Сенатор Валерий Рязанский пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий. Глава Союза пенсионеров России призвал не жаловаться на маленькие выплаты. Об этом сообщили "РИА Новости".

Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться считает специалист

По мнению Рязанского, культурные деятели делают подобные высказывания ради получения симпатий. Звезды удивляются размерам пенсии, сравнивая ее со своими гонорарами. Поэтому для них 20 или 30 тысяч рублей - совершенно не то, на что они рассчитывали.

У самого Рязанского пенсия составляет чуть больше 19 тысяч рублей.

Ранее в Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии.

