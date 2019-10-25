Он удивился ее размеру.

Леонид Якубович назвал размер своей пенсии. Ведущий телепрограммы Поле чудес не понял, куда ушли его пенсионные отчисления. Он трудоустроен с 1961 года. С этого же времени мужчина выплачивает государству налог в размере 13% от зарплаты. Об этом россиянин рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тыс. руб. Но я работаю заметил Якубович

За все годы должны были накопиться средства, чтобы не хватило и жизни на их трату. По словам ведущего, накопленные им средства пригодятся его дочери и внучке. Ситуацию с "исчезнувшими" начислениями ведущий "Первого канала" назвал печальной.

Ранее на "Поле чудес" загадали слово с ошибкой.

Видео: YouTube/VisaVietnamRu, Flight TV, В гостях у Гордона, ONT TV Channel