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Rybka123

На "Поле чудес" загадали слово с ошибкой

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Загаданное слово взяли из французского языка.

В передаче капитал-шоу произошел конфуз. Участник передачи отгадал слова, в котором была допущена ошибка. Запись программы опубликована на сайте канала.

Во время супер-игры Леонид Якубович попросил участников назвать вальс, ноты которого получал клиент "Товарищества Эйнем" при покупке конфет. Мужчина отгадал слова и на табло зрители увидели "монпасье". 

Позднее пользователи в сети отметили, что в оригинале на французском слово пишется "montpensier", то есть "монпансье". Некоторые оправдали редакторов шоу, отметив, что во французском языке много лишних нечитаемых букв. 

Ранее мы публиковали список номинантов на премию "Золотой Глобус - 2019".

Видео: YouTube / 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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