На "Поле чудес" загадали слово с ошибкой

Загаданное слово взяли из французского языка.

В передаче капитал-шоу произошел конфуз. Участник передачи отгадал слова, в котором была допущена ошибка. Запись программы опубликована на сайте канала.

Во время супер-игры Леонид Якубович попросил участников назвать вальс, ноты которого получал клиент "Товарищества Эйнем" при покупке конфет. Мужчина отгадал слова и на табло зрители увидели "монпасье".

Позднее пользователи в сети отметили, что в оригинале на французском слово пишется "montpensier", то есть "монпансье". Некоторые оправдали редакторов шоу, отметив, что во французском языке много лишних нечитаемых букв.

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Видео: YouTube /