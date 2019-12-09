Объявлены номинанты на "Золотой глобус - 2020"

Церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится в Беверли-Хиллз 5 января.

В понедельник, 9 декабря, стали известны номинанты на "Золотой глобус - 2020". Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

В этом году в число номинантов на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший иностранный фильм" вошел фильм "Прощание" Лулу Ванг. Отметим, что ранее Piter.TV написал рецензию на этот фильм. Также в список пополи такие киноленты, как "Отверженные", "Боль и слава" и "Паразиты".

Среди анимационных картин отличилась анимация "Холодное сердце 2". Также в списке заявлены "Как приручить дракона 3", экранизация "Короля Льва" и "История игрушек 4".

В категории мини-сериалы на награду выдвинули "Чернобыль", "Невероятное" и итальянский ситком "Самый громкий голос".

Отметтим, что среди актеров в номинации "лучшая мужская роль в комедии или мюзикле" на главную премию претендуют Эдди Мерфи (Меня зовут Долемайт), Леонардо Ди Каприо (Однажды в Голливуде) и Дженнифер Лопес (Стриптизерши).

Напоним, что 77-я церемония вручения премии "Золотой глобус" пройдет в Беверли-Хиллз 5 января.

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Видео:iVideos, Walt Disney Animation Studios, HD Трейлеры, Jennifer Lopez,TheEllenShow, A24, Oscars/YouTube