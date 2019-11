Отпусти и забудь. "Холодное сердце 2" не стало сенсацией, и вот почему

Осталось совсем немного времени до того момента, как российский зритель сможет увидеть приключения Анны, Олафа и Эльзы на большом экране. Однако откровением вторая часть популярного мультфильма, к сожалению, не стала.

По сюжету новой части "Холодного сердца" герои покидают свое королевство и отправляются дальше на север, чтобы раскрыть тайны прошлого их родной страны. Все основные "голоса" персонажей вернулись к своим ролям как в русской, так и в иностранной версии.

Основная мысль второй части кассового мультфильма — все проблемы от того, что люди не понимают друг друга. Сценаристы подают эту мысль чаще всего через снеговика Олафа. Сказочный персонаж на протяжении почти двух часов задается вопросами про трансформацию личности и про то, как взрослые спасаются с неизбежностью. Так "шашлычок" превращается из забавного персонажа в усиленно-комичного, детям такое должно понравиться. У него больше экранного времени, подвергают его еще более нелепым ситуациям, чем в оригинальной части и даже добавляют сцену после титров. В итоге он так подробно представлен в сравнении с другими персонажами, что ему вполне заслуженно подойдет сольный проект в полном метре. Но не такой, как в короткометражке!

Возможно, что из-за этого сценаристы забыли как следует объяснить мотивы эмоциональной Анны и отстраненной Эльзы. Между сёстрами совершенно отсутствует диалог, хотя именно этой стороне их взаимоотношений посвящена первая часть мультфильма. Конечно, невозможно раскрыть Эльзу и Анну так, чтобы это понравилось всем. Но в итоге у Disney получилось показать трансформацию первой в некую повелительницу стихий и "мостик" между миром волшебства и людей. Как следствие, Эльза приобретает новый наряд и причёску.

Что касается знаменитых музыкальных номеров Эльзы, то повторить успех знаменитой песни Let It Go ("Отпусти и забудь") не вышло. Зрителей берут количеством – за первые 15 минут персонажи споют что-то около трех раз. Однако, лучшим музыкальным номером можно назвать песню Кристофа, которая подается как оммаж хитам 70-х

Анимация придерживается стилистики оригинала — на экране очень красивые взрывы ледяного экшена. Также в мультфильме дали "жизнь" воде, которая стала ещё одним персонажем. Со второстепенными героями у "Диснея" по традиции все в порядке – милую ящерку и водяного коня хоть сейчас ставь на полку игрушкой. Выглядят хорошо, но не более.

В ленте отсутствует антигерой сам по себе. Персонажи сражаются со своими чувствами, восприятием и взглядами на существующие вещи в мире Эренделла. В сухом остатке, "Холодное сердце 2" — забавный и приятный глазу мультфильм-бродилка. Фанатам и детям все это в любом случае понравится до мгновенного пересмотра, а остальных развлечет снеговик с голосом Сергея Пенкина.

Готовьтесь пересматривать это с вашими младшими родственниками!

В российском кинопрокате – с 28 ноября.

Фото: кадры из мультфильма / WDSSPR