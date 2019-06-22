Уронили вилку на пол. В прокате – "История игрушек 4"

Piter.TV оценил внезапное возвращение мультфильма, казалось бы, завершенного девять лет назад.

Космонавт Базз Лайтер, ковбой Вуди и вся команда игрушек поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день на новом месте положит начало череде событий, в которой найдется место путешествиям, знакомству с новыми друзьями и встречам с некоторыми из старых.

В общей череде релизов студии Pixar, ставшей частью Disney, в последнее время стало крайне мало оригинальных проектов. За последние четыре года ими стали "Тайна Коко", "Головоломка" и "Хороший динозавр". Последний фильм, несмотря на предельную фотореалистичность, провалился в прокате.

Четвертая "История игрушек", которую задумывали до релиза третьей части, со всех сторон выглядит как машина для заработка денег – вот новый мерчендайз, вот старый, хоть сейчас вези в магазины. Однако на пресс-показах фильма по всему миру главенствующей эмоцией стало удивление. Неужели возможно вдохнуть жизнь в максимально искусственное продолжение сериала, запущенного 20 лет назад? Оказалось, что да.

Первая часть "Истории игрушек" была первой ласточкой, технологическим прорывом молодой студии мультипликации Pixar. Вторая и третья часть успешно развили сюжет о живых игрушках, причем третья часть преподносилась как большой финал истории. Малыш Энди вырос, он в открытом финале передает свои игрушки маленькой Бонни. И все, можно было успокоиться. Но нет, в четвертой части мы следим за тем, как девочка идет в детский сад. Там она создает себе "друга" из вилки своими руками, которая "вливается" в общую компанию главных героев.

Эта игрушка по имени Вилкинс и стала главной "освежающей" силой "Истории игрушек 4". Конечно, здесь есть несколько "побочных" сюжетов вроде истории пастушки Бо Пип или встреча Базза Лайтера с новыми героями – мягкими Утей и Заей. Но путешествие вилки от себя к себе и стало главным смысловым и юмористическим центром картины. Причем новинкой стал уровень абсурдного и даже черного юмора от нового участника "игр". Даже злодея в классическом понимании не наблюдается – кукла по имени Габби Габби скорее страдает от "синдрома антигероя": не мы такие, обстоятельства такие.

Фильм действительно идет по проторенной дорожке очередного сиквела большой франшизы. Новинкой стала прилежная работа со сценарием. Навскидку, такого количества шуток в сценарии точно не было ни в одной из четвертых частей любой большой серии голливудских мультфильмов. Отдельно можно пожаловаться только на отсутствие оригинальной озвучки в прокате – даже послушать Киану Ривза в роли каскадера нашлись бы желающие.

Звонкий смех взрослых и детей на сеансах говорит: картина справилась с задачей развлекать. Ну а скучающим по оригинальным проектам студии Pixar хочется напомнить, что деньги на новые проекты сами себя не зарабатывают.

Фото: WDSSPR

Видео: Disney Россия / YouTube