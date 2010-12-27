Новая жена Петросяна Татьяна Брухунова. Что о ней известно 

Ранее девушка работала администратором сайта бывшей супруги комика Елены Степаненко.

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что Евгений Петросян женился на 30-летней любовнице Татьяне Брухуновой. Piter.TV собрал самые интересные факты из биографии новой супруги российского комика.

Кто такая Татьяна Брухунова

Известно, что Татьяна Брухунова родилась в Туле, в школьные годы вела любительский сайт кумира – певца Авраама Руссо. После девушка поступила в МГУКИ и стала администратором сайта бывшей супруги Евгения Петросяна Елены Степаненко.

Отмечается, что 30-летняя Татьяна никогда не вступала в брак, детей у девушки нет.

В 2018 году Брухунова оказалась в центре скандала о бракоразводном процессе Петросяна и Степаненко. В феврале десятки СМИ написали, что девушка беременна от Евгения Вагановича. Сам комик никак эти слухи не комментировал.

На прошлой неделе Татьяна опубликовала в своем Instagram фотографию с белыми цветами. Многие пользователи предположили, что это свадебный букет.

Реакция соцсетей

В соцсетях за каждым шагом Татьяны следят хейтеры. Пользователи критикуют её внешний вид, стиль в одежде, а также оскорбляют девушку неприятными словами, уверяя, что она увела Евгения Вагановича из семьи.

Брухунова старается никак не реагировать на нападки со стороны общественности. Примечательно, что Евгения Петросяна наоборот хвалят за пятый брак с молодой девушкой. Стоит отметить, что совместные фотографии супруги не выкладывают.

Отметим, что официально Петросян и Брухунова о своём замужестве никаких публичных заявлений не делали.

Ранее мы сообщали о том, что делили Петросян и Степаненко во время развода

Фото:petrosyanevgeny, bruhunova/Instagram