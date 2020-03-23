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У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок

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Инсайдеры утверждают, что счастливое событие произошло несколько дней назад.

У российского шоумена Евгения Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на близкое окружение пары.

Инсайдеры утверждают, что счастливое событие произошло несколько дней назад. Ребёнок родился в одном из ведущих медицинских центров Дубая.

Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства, - сказали источники.

Ранее скончался заслуженный артист России Василий Кан.

Видео: YouTube / HAYASA channel; Instagram / petrosyanevgeny

Теги: дети, петросян, родительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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