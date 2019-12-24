Скончался заслуженный артист России Василий Кан

Ему было 60 лет.

Сегодня, 21 марта после продолжительной болезни на 60-м году жизни скончался трубач, дирижер и музыкальный педагог, заслуженный артист России Василий Кан. Информация о смерти дирижера появилась в группе "Общество любителей Мариинского театра" в социальной сети "В Контакте".

Василий Кан выступал в составе симфонического оркестра Мариинского театра с 1981 года. В период с 1986 по 1992 года дирижер сотрудничал с Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы". Также Кан работал в Оркестре телерадиовещания Кореи (KBS - прим.) с 1997 по 2006 года.

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