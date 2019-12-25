В Петербурге умер хореограф Николай Боярчиков

Народному артисту было 84 года.

Известный хореограф, народный артист России, лауреат государственной премии России Николай Боярчиков скончался в воскресенье, 22 марта, на 85-м году жизни, передает ТАСС.

Ведущий специалист по музыкальным театрам Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей (СТД) России Елена Амербекян сообщила, что Николай Николаевич Боярчиков тяжело болел, днем 22 марта его состояние ухудшилось, и его доставили в больницу, где он и скончался.

Напомним, что Николай Боярчиков является кавалером ордена Дружбы и ордена Почета. Трижды он получил высшую театральную премию Петербурга "Золотой софит". Государственную премию России он получил за создание балетов "Ромео и Джульетта" и "Слуга двух господ".

Ранее мы писали, что город выразил соболезнования в связи со смертью Гаудасинского и пообещал сохранить его наследие.

Фото: "Николая Боярчиков" / Вконтакте