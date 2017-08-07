Развод Петросяна и Степаненко: что делят супруги, и почему они не могут договориться

По самым скромным подсчетам супруги нажили пять квартир, загородный дом и пять парковок.

Бракоразводный процесс известных российских юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко находится в самом разгаре. Супруги делят в суде совместно нажитое имущество и никак не могут прийти к компромиссу. По самым скромным подсчетам за 33 года брака Петросян и Степаненко нажили пять квартир, загородный дом и пять парковок. Евгений Ваганович готов отдать жене самую дорогую квартиру, однако она отказалась, желая получить большую часть имущества. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова адвоката артиста Сергея Жорина.

По словам Жорина, квартира, которую предлагает Петросян своей жене, составляет порядка половины от стоимости всех активов. Однако Степаненко этого мало: она хочет получить 80 % имущества. Юмористка готова оставить мужу всего одну квартиру, одно машино-место и права на совместное с Петросяном творчество. По словам адвоката, такие условия являются для Евгения Вагановича унизительными.

Евгений и Елена познакомились в 1979 году, спустя шесть лет они поженились. Иск о разделе совместно нажитого имущества был подан Степаненко 4 июля. Чуть позже защита Петросяна подала встречный иск, в котором попросила поделить имущество поровну.

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Фото: ВКонтакте / Евгений Ваганович Петросян