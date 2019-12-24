В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии

Член комитета по бюджету пояснил, что в стране действует распределительная пенсионная система.

В Совете Федерации ответили на жалобы Леонида Якубовича на пенсию в 23 тыс. рублей. Член комитета по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников заявили, что ведущий капитал-шоу "Поле чудес" неправильно ее рассчитал.

Член комитета по бюджету пояснил, что в стране действует распределительная пенсионная система. Иконников напомнил, что система работает по принципу солидарности и взаимопомощи поколениям. Так, Якубович перепутал ее с накопительной и решил, что отложил на пенсию хорошую сумму.

Иконников заключил, что нынешняя система неидеальна, а пенсии работающих россиян нужно индексировать.