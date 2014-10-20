Сенатор исключил влияние результатов выборов в США на отношения с Россией

Сергей Карякин оценили будущие итоги выборов в США.

Отношения между Россией и американской администрацией останутся напряженными, вне зависимости от результатов проведенных в ноябре 2024 года президентских выборов в Белый дом. Соответствующее мнение огласил российский сенатор от крымского парламента, гроссмейстер Сергей Карякин в интервью журналистам "РИА Новостей". Специалист прокомментировал вероятные итоги победы Камалы Харрис или Дональда Трампа, сражающихся за место президента страны.

Если придет Трамп, то шансов на улучшение отношений больше, но в целом ситуация все равно будет напряженная. Одномоментного улучшения отношений я, по крайней мере, не жду. Сергей Карякин, гроссмейстер

Сенатор призвал создать альтернативную FIDE шахматную федерацию.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости