Сенатор США Менендес назвал Турцию одной из главных мировых угроз

Роберт Менендес сообщил о том, что Анкара бросает вызовы Греции несмотря на то, что обе страны находятся в НАТО.

Американский сенатор Роберт Менендес назвал Турцию одной из главных мировых угроз. Законодатель считает Анкару сильнейшим вызовом в Восточном Средиземноморье и одной из наибольших проблем для международного сообщества, наряду с Китаем, Россией и изменением климатических условий. Такие данные эксперт предоставил во время выступления на торжественной церемонии присвоения почетной степени доктора от Национального Афинского университета имени Каподистрии.

Я не мог бы придумать лучшего места, чем здесь, чтобы выразить свое мнение о вызовах, которые Россия, Китай и Турция создают на международном уровне, а также о климатическом кризисе, охватившем мир. Роберт Менендес, сенатор США

эксперт заметил, что в данной аудитории не нужно никому говорить о том, что самой постоянной и непосредственной угрозой в Восточном Средиземноморье по-прежнему остаётся Турция. Это происходит несмотря на то, что для Греции страна является союзником по НАТО. При этом Анкара бросает вызов и создает провокации в акватории Эгейского моря, а также нарушает государственное воздушное пространство своими истребителями. Такое поведение сенатор из США назвал неприемлемым для любого государства.

Власти Греции выделят €1,9 млрд на субсидии на оплату электроэнергии в сентябре.

Фото и видео: YouTube / ΕΚΠΑ ΝΚUA