Нарусова разработала проект, предусматривающий наказание до 10 лет за пытки

Документ разрабатывается в СФ с весны 2019 года.

Российский сенатор Людмила Нарусова разработала законопроект, предусматривающий наказание до 10 лет за пытки. В верхней палате парламента ходят ужесточить наказание для представителей ФСИН и силовиков за насилие над заключенными. Над проектом специалисты начали работать еще весной 2019 года, когда в социальных сетях появились кадры пыток в исправительной колонии под номером один, расположенной в Ярославле.

В нашем законопроекте написано, что работа в правоохранительных органах и ФСИН должно быть отягчающим обстоятельством. Срок за это должен составлять до десяти лет лишения свободы. Людмила Нарусова, российский политик

Сенатор заметила, что до сих пор документ "лежал под сукном", но публикация новых видео с пытками заставили Совет Федерации вернуться к рассмотрению законодательной инициативы.

Часть осужденных препятствует работе комиссии ФСИН в колониях Саратовской области.

Фото: Piter.tv

