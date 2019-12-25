Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин включён в список разыскиваемых лиц МВД России

Правозащитника ищут по уголовной статье.

Основатель Gulagu.net, российский правозащитник Владимир Осечкин включён в список разыскиваемых лиц МВД России. Информация об этом размещена на официальном базе профильного ведомства. Там же уточняется, что мужчина разыскивается в связи с уголовным преследованием. Ранее подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что Осечкин обнародовал видеозаписи с пытками и сексуальным насилием над осужденными в больнице ФСИН по Саратовской области. По результатам этих роликов власти рассказали о 18 уволенных сотрудниках уголовно-исправительной системы. В этот перечень попал начальник Областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1. Белорусский программист Сергей Савельев, который передал правозащитому проекту Gulagu.net видео с пытками был объявлен в РФ. Мужчину обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации. Однако уже на этой неделе Савельева в базе разыскиваемых российским МВД лиц не оказалось.

Фото: YouTube / Gulagu.net