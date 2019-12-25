Прокуратура прекратила дело против показавшего записи пыток заключенных

Его адвокат опасается, что дело может быть возбуждено снова в ином составе.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела против гражданина Белоруссии Сергея Савельева, который обнародовал видеоматериалы с пытками заключенных. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявила его адвокат Снежана Мунтян.

Ранее мужчине было предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации. Следствие утверждает, что Савельев скопировал охраняемые законом данные, когда находился в ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, после чего передал их СМИ. Вследствие этого белоруса заочно арестовали. Защита Савельева рада отмене уголовного дела, однако опасается, что оно может быть возбуждено снова в ином составе.

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева <...> было отменено прокуратурой. Но рано радоваться. Отметить-то отменили, но направили для проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК России в ГСУ СК. Снежана Мунтян, адвокат

Напомним, первые ролики о пытках в ОТБ-1 УФСИН России Саратовской области появились в интернете в начале октября, последние – 10 ноября. По словам правозащитника Владимира Осечкина, веб-ресурс Gulagu.net имеет 40 гигабайт видео с изображением издевательств над заключенными. Ролики были сняты самими сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Ситуация находится на контроле Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, а также Совета Федерации.

Ранее саратовское УФСИН уволило 18 сотрудников после проверок публикаций о пытках.

Фото: Facebook/vladimir.osechkin