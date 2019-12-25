Саратовское УФСИН уволило 18 сотрудников после проверок публикаций о пытках

11 человек были привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области после проверки публикаций о пытках заключенных уволило около 20 сотрудников. Об этом в эфире телевизионного канала "ГТРК-Саратов" сообщил исполняющий обязанности начальника ведомства Антон Ефаркин.

По его словам, по результатам проверок на данный момент возбуждено пять уголовных дел, а также уволены со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников УФСИН. Кроме того, подчеркнул Ефаркин, 11 человек были привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности.

Мы сделаем все, чтобы разобраться и сделать соответствующие выводы, уверен, что в будущем такого не повторится. Антон Ефаркин, и.о начальника УФСИН по Саратовской области

Отмечается, что в ситуации с истязаниями заключенных в настоящее время разбираются следственные органы. В свою очередь ФСИН принимает меры по установлению всех фактов произошедшего.

Напомним, первые ролики о пытках в тюрьмах Саратовской области появились в интернете в начале октября. По словам правозащитника Владимира Осечкина, веб-ресурс Gulagu.net имеет 40 гигабайт видео с изображением издевательств над заключенными. Ролики были сняты самими сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Ситуация находится на контроле Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, а также Совета Федерации.

Ранее Gulagu.net опубликовал новые видео насилия над заключенными в Саратовской области.

Фото: unsplash