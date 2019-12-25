Передавшему правозащитникам архив с пытками заключенных белорусу Савельеву отменили арест

Мужчина был заочно арестован на два месяца.

Суд кассационной инстанции отменил решение о заочном аресте гражданина Белоруссии Сергея Савельева, который передал правозащитникам видео с пытками заключенных в тюремной больнице Саратовской области. Об этом в беседе с ТАСС заявила адвокат Снежана Мунтян.

Мужчина был заочно арестован на два месяца на момент его фактического задержания. На прошлой неделе прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела против Савельева.

Решение об аресте судом отменено. Снежана Мунтян, адвокат

Напомним, Савельеву ранее было предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации. По версии следствия, мужчина скопировал охраняемые законом данные, когда находился в ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, после чего передал их СМИ. Однако позже постановление о возбуждении уголовного дела было отозвано.

Напомним, первые ролики о пытках заключенных в ОТБ-1 УФСИН России Саратовской области появились в интернете в начале октября, последние – 10 ноября. По результатам проверок в отношении сотрудников ведомства были возбуждены уголовные дела. Ситуация находится на контроле Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, а также Совета Федерации.

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