В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки

Принуждение заключенных к даче показаний могут приравнять к пыткам.

В Государственную думу внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки. Об этом сообщили в пресс-службе председателя комитета палаты по госстроительству и законодательству Павла Крашенникова.

Так, максимальный срок лишения свободы за пытки заключенных предлагается увеличить до 12 лет. Кроме того, документом вводится понятие "запугивания". Отмечается, что принуждение к даче показания также может быть приравнено к пыткам.

Это переводит их разряд особо тяжких. Таким образом увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания. Павел Крашенников, глава думского комитета по госстроительству и законодательству

На данный момент к ответственности за пытки могут привлекаться следователи или лица, которые проводят дознание. Поправками в закон предлагается ввести новый субъект преступления – сотрудника правоохранительного органа, в числе которых будут и сотрудники ФСИН.

Напомним, 10 ноября в интернете появились первые видео о пытках заключенных в ОТБ-1 УФСИН России Саратовской области, а позже - в колониях на Камчатке и в Белгородской области. По результатам проверок материалов в отношении сотрудников ведомства были возбуждены уголовные дела и проведены множественные проверки. На фоне этого ушел в отставку начальник УФСИН Саратовской области и был уволен его первый заместитель.

Ранее Госдума приняла законопроект о введении Fan ID.

Фото: Piter.tv