Правозащитники представили шесть преступных эпизодов.

Gulagu.net опубликовал новые видео насилия над заключенными в Саратовской области. Правозащитный проект проанализировал минимум шесть преступных случаев, совершенных на территории туберкулезной больницы под номером 1 (ОТБ-1 ФСИН). По данным специалистов, изнасилования и пытки осужденных реализовывали другие заключенные. Они якобы действовали по приказу руководства сотрудников ФСИН и силовых ведомств. Мерам воздействия подвергались те, кто не хотел сотрудничать с администрацией. По данным проекта, преступления курировали не менее пяти сотрудников государственных органов.

Напомним, что первые ролики о пытках в тюрьмах Саратовской области появились 5 октября в сети. По словам правозащитника Владимира Осечкина, Gulagu.net имеет 40 гигабайт видео с пытками заключенных. Ролики были сняты самими сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Ситуация находится на контроле Генеральной прокуратуры, СК РФ, Совета Федерации.

"Пытки работают, пока для их применения существуют условия". Сотрудник "Комитета против пыток" рассказал об алгоритме борьбы с насилием в тюрьмах.

Фото и видео: YouTube / Гулагу-нет Официальный канал

