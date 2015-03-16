"Пытки работают, пока для их применения существуют условия". Сотрудник "Комитета против пыток" рассказал об алгоритме борьбы с насилием в тюрьмах

Piter.TV поговорил с руководителем отдела расследований "Комитета против пыток" Альбертом Кузнецовым о саратовской ситуации.

Около недели назад Россию облетели новости о пытках в туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. Первоначально правозащитная организация "Комитет против пыток" и правозащитный проект Gulagu.net опубликовали информацию о четырех случаях насилия над заключенными. Позднее СК возбудил семь уголовных дел по этим эпизодам, а о пытках в той же тюрьме заявили еще 14 осужденных. По словам активистов, над заключенными жестоко издевались надзорные лица: осужденные мужчины подвергались сексуальному насилию, унижениям и истязаниям, что подтверждали полученные правозащитниками видеозаписи пыток. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что в распоряжении правозащитников имеется более 1000 видеофайлов ФСИН, записанных на рабочие видеорегистраторы. Все они подтверждают системный характер пыток в СИЗО Саратовской, Иркутской и Владимирской областей.

По словам сотрудников "Комитета против пыток", большинство работников ФСИН получали только условные наказания за пытки и причастность к ним. За 20 лет по всей России насчитали более 200 случаев жестокого обращения с заключенными, лишь 70 сотрудников ФСИН получили реальные сроки за содеянное. На данный момент следователи ведут проверку в саратовском УФСИН, изымают документы, проводят допросы и судебные экспертизы.

Piter.TV расспросил руководителя отдела расследований "Комитета против пыток" Альберта Кузнецова о том, почему насилие существует в тюрьмах, как его искоренять и почему причастных к пыткам почти не наказывают.

PTV: Что служит первопричиной пыток? (Это вседозволенность сотрудников, ненаказуемая и разрешенная начальством? Прорехи в уставах исправительных учреждений, позволяющие так применять силу к заключенным? Совокупность факторов или что-то иное?)

Причина пыток – недостаточная реакция на них со стороны государства. Складывается ощущение, что следователи считают: если жалуется условный зек, то он априори врет. Если заглянуть в их материалы, то выяснится, что они ничего не делали, а если и делали, то настолько медленно, что за это время можно успеть замести все следы и надавить на кого надо, чтобы помалкивали. Ведь свидетели и жертвы все это время остаются под контролем тех же сотрудников, которые их пытали. Их безопасностью никто не озабочен. Кроме того, сотрудники Следственного комитета при производстве расследований могут пачками штамповать решения, которые потом будут признаны незаконными. Это тормозит расследование, сводит его эффективность к нулю, при этом никакой ответственности за свою некачественную работу они обычно не несут – продолжают спокойно работать и расти по карьерной лестнице.