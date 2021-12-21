Кадры появились на канале правозащитников Gulagu.net.

Опубликованы новые кадры пыток российских заключенных. Об этом рассказали на официальном канале на YouTube представители правозащитного проекта Gulagu.net. Специалисты разместили в социальных сетях кадры с издевательствами и пытками осужденных. На одном из видео показан факт избиения мужчины, которые якобы отказался сотрудничать с администрацией места лишения свободы, а также подчиняться в полном объеме. Авторы ролика считают, что кадры сняты на территории учреждения ФСИН в Красноярске.

Напомним, что 20 декабря на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки. Авторы документа предлагают депутатам ввести новое понятие пыток. Речь идет о запугивании человека с целью установления контроля над личностью. Также будет дано более детальное и четкое определение самого термина "пытка". Это позволит суду назначить адекватное наказание виновному лицу.

ЕСПЧ присудил по 52 тысячи евро жертвам пыток в России.

Фото и видео: YouTube / Гулагу-нет Официальный канал

