ЕСПЧ присудил по 52 тысячи евро жертвам пыток в России

Заявителями являются 11 граждан РФ.

Европейский суд по правам человека постановил выплатить по 52 тысячи евро 11 жертвам пыток со стороны силовиков на Северном Кавказе. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на решение ЕСПЧ.

В документе указано, что заявители были задержаны как подозреваемые в принадлежности к незаконным вооруженным формированиям, а также совершении преступлений террористического характера. Суд постановил, что для получения признательных показаний правоохранители пытали этих людей.

Показания, касающиеся пыток, помимо истцов дали их родственники и медицинские работники. Они рассказали, что у заявителей имелись многочисленные гематомы и другие телесные повреждения.

Суд отмечает, что жалобы не являются ни явно необоснованными, ни неприемлемыми по каким-либо другим основаниям, перечисленным в статье 35 Конвенции. Следовательно, они должны быть объявлены приемлемыми. из постановления ЕСПЧ

В тексте приводятся примеры методов работы силовиков. Среди них – применение электрического тока, избиение, изнасилование, а также обливание водой, удушение и угрозы применения сексуального насилия.

По одному из обращений проходят сразу два истца, которые получат 52 тысячи евро на двоих.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал пытки в колониях недопустимым преступлением. Глава государства призвал повышать уровень гражданского контроля за местам лишения свободы.

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