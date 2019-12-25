ЕСПЧ присудил по 52 тысячи евро жертвам пыток в России

Европейский суд по правам человека постановил выплатить по 52 тысячи евро 11 жертвам пыток со стороны силовиков на Северном Кавказе. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на решение ЕСПЧ.
В документе указано, что заявители были задержаны как подозреваемые в принадлежности к незаконным вооруженным формированиям, а также совершении преступлений террористического характера. Суд постановил, что для получения признательных показаний правоохранители пытали этих людей.
Показания, касающиеся пыток, помимо истцов дали их родственники и медицинские работники. Они рассказали, что у заявителей имелись многочисленные гематомы и другие телесные повреждения.
Суд отмечает, что жалобы не являются ни явно необоснованными, ни неприемлемыми по каким-либо другим основаниям, перечисленным в статье 35 Конвенции. Следовательно, они должны быть объявлены приемлемыми.
из постановления ЕСПЧ
В тексте приводятся примеры методов работы силовиков. Среди них – применение электрического тока, избиение, изнасилование, а также обливание водой, удушение и угрозы применения сексуального насилия.
По одному из обращений проходят сразу два истца, которые получат 52 тысячи евро на двоих.
Ранее российский президент Владимир Путин назвал пытки в колониях недопустимым преступлением. Глава государства призвал повышать уровень гражданского контроля за местам лишения свободы.
Фото: pixabay.com
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