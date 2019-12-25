Глава РФ призвал к реформированию системы ФСИН.

Российский президент Владимир Путин назвал пытки в колониях недопустимым преступлением. Об этом глава государства упомянул на заседании Совета по правам человека. Он призвал повышать уровень гражданского контроля за местам лишения свободы. В первую очередь, по словам политика, ситуация по нарушению сотрудниками ФСИН законодательства, должна контролироваться со стороны прокуратуры. Спикер напомнил, что противоправная деятельность часто всплывает благодаря публикациям в СМИ.

Разумеется, то, что мы видим, факты, которые всплывают, это абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки — это преступление. Эти правонарушения, эти преступления должны быть наказаны. Владимир Путин, президент России

Однако Путин считает, что при реформе ФСИН неправильно было бы полностью ломать всю систему. Он надеется на совершенствование системы и формирование особых комиссий, которые получат государственную поддержку. Глава СПЧ Валерий Фадеев заметил, что в текущем году его коллеги проводили проверки по недопущению превышения полномочий представителями ФСИН. Все материалы были направлены на рассмотрение в Центральный аппарат ФСИН. По ряду инцидентов подготовлены инициативы, предполагающие борьбу с явлением пыток в тюрьмах.

В СПЧ заявили необходимости высылки нарушающих законы мигрантов.

Фото и видео: Kremlin.ru

