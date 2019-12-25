В СПЧ заявили необходимости высылки нарушающих законы мигрантов

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев рассказал о том, что нарушающие законодательство мигранты должны высылаться из страны. Такую позицию специалист высказал на заседании при участии президента России Владимира Путина. В частности, данное требование должно коснуться тех иностранцев, с которыми связана резонансные истории по дракам и избиениям.
Нарушение закона мигрантами, а в этом году даже были случаи массовых драк, должны вести к высылке.
Валерий Фадеев, глава СПЧ России
Эксперт полагает, что рост производительности труда в России сказался бы положительно на национальной экономике и привел бы к уменьшению спроса на услуги трудовых мигрантов.
Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды всем гражданам, имеющим высокие титры антител.
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