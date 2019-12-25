Валерий Фадеев назвал категории граждан, которые должны получить ковид-сертификаты.

Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды всем гражданам, имеющим высокие титры антител после неофициального заражения и выздоровления после ковида. Такое заявление Валерий Фадеев на заседании при участии российского президента Владимира Путина. На данный момент такие граждане не попадают в реестр официально перенесших COVID-19, поэтому не обладают ковид-сертификатами.

Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим. Валерий Фадеев, Глава СПЧ России

эксперт напомнил коллегам в Совете по правам человека о том, что в жизни существуют различные ситуации и обстоятельств, из-за которых большое количество людей имеют противопоказазание к вакцинация по состоянию здоровья. Фадеев также задался вопросом о том, следует ли делать прививку человеку, у которого сохранился высокий уровень антител, хотя этот пациент переболел уже более года назад.

Глава СПЧ призвал принимать на работу жителей регионов России вместо мигрантов.

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