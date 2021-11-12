Глава СПЧ призвал принимать на работу жителей регионов России вместо мигрантов

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал отечественные компании принимать на работу жителей регионов России вместо иностранных сотрудников. Такую позицию специалист высказал во время онлайн-мероприятия, посвященного проносу Единого миграционного центра.
Говорят, русские не хотят работать. Не верю. Поток мигрантов налажен, миллионы людей сюда приезжают, а у нас есть какие-то организации, которые пытались организовать набор в регионах России? Я не слышал об этом.
Валерий Фадеев, глава СПЧ РФ
По мнению эксперта, те организации, которые готовы нанимать миллионы работников-мигрантов, создают социальное напряжение в российском обществе. Фадеев считает, что население страны имеет право задавать соответствующие вопросы о том, насколько работа таких компаний действительно эффективна.
Глава СПЧ выступил против отмены в России моратория на смертную казнь.
Фото и видео: Facebook / пресс-центр МИА "Россия сегодня"
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