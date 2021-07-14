Глава СПЧ выступил против отмены в России моратория на смертную казнь

Он считает, что это "не по-христиански".

Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против отмены в России моратория на смертную казнь. Об этом он рассказал на форуме "Территория смыслов". Его слова приводит "РИА Новости".

Фадеев отметил, что понимает состояние людей, которые хотят, чтобы те, кто совершил преступление над их друзьями и родственниками, понесли максимальное наказание.

Безусловно, они хотят растерзать и убить преступника. Не дай Бог оказаться на их месте, но убивать? Не знаю, это не по-христиански. Кроме того, никогда нельзя исключать вероятность ошибки Валерий Фадеев, глава СПЧ

Он также добавил, что если в России вернется смертная казнь, то необходимо вернуть и палачей, к которым будут отправлять виновных судьи.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией.

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