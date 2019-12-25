Часть осужденных препятствует работе комиссии ФСИН в колониях Саратовской области

В пресс-службе ФСИН рассказали о ходе проверок.

Часть осужденных активно препятствует работе комиссии ФСИН в колониях Саратовской области. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний. Во время обысков представители закона изымают у заключенных найденные мобильные устройства, самодельные ножи, а также наркотические вещества и алкогольные напитки кустарного производства. "

Наиболее тяжелая обстановка сложилась в ИК № 7, где содержатся рецидивисты, приговоренные судом к отбыванию наказания в колонии особого режима. Только за последнее время там изъято более 20 литров алкоголя и аппарат для производства спиртных напитков, три ножа, две заточенные металлические пластины. пресс-служба ФСИН

Специалисты пояснили, что в ночь на 14 ноября заключенные выгнали из помещений отрядов на улицу со спальными принадлежностями осужденных, которые не поддерживают их противоправную деятельность. На морозе оказались порядка 200 человек. В настоящее время зачинщики привлечены к ответственности. Один из осужденных в помещении камерного типа ИК-7 во время проверки напал на члена проверяющей комиссии ФСИН.

В Саратовской области возбудили 12 дел из-за пыток в тюремной больнице.

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