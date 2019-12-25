Игорь Краснов раскрыл подробности по скандальной ситуации в туберкулезной больнице ФСИН в регионе.

В Саратовской области возбудили 12 дел из-за пыток в тюремной больнице. Такое заявление перед депутатами нижней палаты парламента на правительственном часе в ГД сделал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Чиновник напомнил о резонансных расследованиях по материалам правозащитной организации Gulagu.net.

Возбуждены и расследуются 12 уголовных дел: об изнасилованиях, домогательствах, превышении должностных полномочий, ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения. Генеральная прокуратура контролирует. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Согласно официальной статистике от Генеральной прокуратуры РФ, за первые девять месяцев 2021 года в колониях и СИЗО выявили 103 тысячи нарушений законодательства. Особое внимание уделено расследованию преступлений, связанных с правом на личную безопасность граждан. СК РФ ведет несколько уголовных дел по эпизодам превышения полномочий, сексуальном насилии в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Уралу.

Краснов заявил о 18 организациях, признанных нежелательными в 2021 году.

Фото и видео: Госдума России