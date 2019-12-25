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Краснов заявил о 18 организациях, признанных нежелательными в 2021 году
Сегодня, 14:05
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Краснов заявил о 18 организациях, признанных нежелательными в 2021 году

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В Генпрокуратуре рассказали о противодействии внешним угрозам.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о 18 иностранных и международных неправительственных организациях, признанных нежелательными в текущем году. Информацией чиновник поделился с представителями нижней палаты парламента на правительственном часе в Государственной Думе.

Совместно с ФСБ, МВД нами продолжены целевые мероприятия по нейтрализации соответствующих угроз, а также недопущению международного воздействия на внутриполитическую ситуацию в стране.

Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Генпрокуратура призвала ужесточить контроль за оборотом метанола.

Фото: Госдума России

Теги: генеральная прокуратура, генпрокуратура, единый реестр, игорь краснов, нежелательная организация
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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