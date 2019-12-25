Краснов заявил о 18 организациях, признанных нежелательными в 2021 году

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о 18 иностранных и международных неправительственных организациях, признанных нежелательными в текущем году. Информацией чиновник поделился с представителями нижней палаты парламента на правительственном часе в Государственной Думе.
Совместно с ФСБ, МВД нами продолжены целевые мероприятия по нейтрализации соответствующих угроз, а также недопущению международного воздействия на внутриполитическую ситуацию в стране.
Игорь Краснов, генпрокурор РФ
Генпрокуратура призвала ужесточить контроль за оборотом метанола.
Фото: Госдума России
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