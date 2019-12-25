Генпрокуратура призвала ужесточить контроль за оборотом метанола

Игорь Краснов рассказал о контроле за оборотом суррогатного алкоголя.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил на правительственном часе в Государственной Думе за ужесточение государственного контроля в сфере оборота метанола. Специалист объяснил депутатам, что вопросы безопасности качестве продуктов питания и алкоголя остаются на особом внимании надзорной инстанции.

Остро встала проблема распространения суррогатного алкоголя, приведшего к случаям массового отравления и гибели людей в целом ряде регионов страны. Ситуация требует ужесточения государственного контроля. Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ

Эксперт заметил, что федеральным властям следует внедрить в правовую сферу нормативно-правовой акт, который будет обеспечивать учет метанолосодержащих жидкостей. В последнее время по стране было зарегистрировано два резонансных случая отравления метанолом. В Оренбургской области от него скончались 35 человек, в Свердловском - 24 человека.

Краснов заявил о выплате гражданам долгов по зарплатам.

Фото и видео: Госдума России

