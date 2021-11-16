В Генпрокуратуре рассказали о выявленных нарушениях.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о выплате гражданам долгов по зарплатам. Такой информацией чиновник поделился с депутатами в рамках правительственного часа в Государственной думе. Сейчас в приоритете надзорного ведомства находится вопрос соблюдения прав сотрудников по своевременному и полному получению оплаты труда, гарантированных выплат, а также сохранение рабочих мест и безопасных условий для трудовой деятельности.

За неполный год нами выявлено и пресечено свыше 370 тысяч нарушений, в результате вмешательства прокуроров более 350 тысяч граждан получили ранее задержанные выплаты на сумму более 15 миллиардов рублей. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Эксперт уточнил, что большое количество нарушений законодательства в данной сфере фиксируется в области прав медицинских работников. Им были выплачены стимулирующие средства в виде 900 млн рублей за работу, связанную с профилактикой и терапией ковида. В прошлом году такие выплаты составили 2,6 млрд рублей.

СМИ: у экс-офицера ФСБ и его жены нашли сотни счетов в РФ и за рубежом.

Фото и видео: Госдума РФ

