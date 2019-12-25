СМИ: у экс-офицера ФСБ и его жены нашли сотни счетов в РФ и за рубежом

Счета не были обозначены в отчетах, поэтому Генпрокуратура посчитала их коррупционным доходом.

У бывших сотрудников ФСБ РФ, супругов Михаила и Татьяны Кулюкиных, были обнаружены сотни счетов в российских и иностранных банках. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

По данным СМИ, Михаил Кулюкин занимал должность начальника в службе управления материально-технического обеспечения, его жена Татьяна работала в том же управлении в кадровой службе. В настоящее время они находятся на пенсии.

В ходе прокурорской проверки у супругов были обнаружены всего 385 счетов, из которых действующими были 203. На них находились суммы от 1,3 до 4,7 миллиона рублей, а также 43 тысячи долларов. Вследствие того, что Кулюкины не отчитывались об этих денежных средствах, их посчитали коррупционным доходом.

Кроме того, во время следственных мероприятий у Михаила Кулюкина был обнаружен блокнот с записями, где были обозначены находящиеся в разных банках средства, а также коллекция из двух десятков ювелирных украшений.

Генпрокуратура выяснила, что около десяти лет назад подозреваемый приобрел несколько единиц недвижимости, общая стоимость которых в два раза превышала общий доход супругов за восемь лет службы в ФСБ.

Суд постановил изъять у Кулюкиных в пользу государства две квартиры, гараж, а также часть денежных средств со счетов. Семье были оставлены некоторые счета и возвращена коллекция драгоценностей. Кулюкины обжаловали решение суда.

Ранее экс-замглавы отдела в Минобороны получил пять лет строгого режима за взятку.

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